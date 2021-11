E' “Canzone Inutile" il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, estratto dall’ultimo album “Tutto Accade” (Epic / Sony Music).

Una ballad intensa, contenuta in questo “album verità”, come lo definisce la stessa Alessandra, in cui l’artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi.

“Canzone Inutile” è stata scritta da Federica Abbate, Cheope, Takagi & Ketra e Rocco Hunt ed è stata prodotta da Francesco “Katoo” Catitti.