Nelle settimane precedenti alla release il brano ha fatto il suo primo viaggio nelle città italiane attraverso affissioni a Milano in cui compaiono frasi del testo che portano la firma del cantautore e teaser video nelle grandi stazioni dove prende vita la cover del singolo. Marco Mengoni ha inoltre regalato una preview di Cambia un uomo sul suo profilo TikTok in cui, dal suo studio di registrazione, ha svelato alcuni secondi della nuova canzone.

Un nuovo capitolo per Mengoni, un ritorno alle origini, un affondo nelle sue influenze musicali; Cambia un uomo arriva dopo il successo di Ma stasera, brano certificato Platino che ha segnato la nostra estate.