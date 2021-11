Loredana Berté ha sempre viaggiato tantissimo, dal Messico alla Cina, dalla Giamaica al Brasile, spinta dalla curiosità verso tutte le culture. La stessa curiosità che ha sempre avuto per le contaminazioni artistiche, che nella sua musica sono un tratto distintivo, nessuna barriera in geografia come per i generi musicali: ha spaziato dal rock al funky, dal reggae al rap, ovunque nuove frontiere e mai confini.

In “Bollywood” beat e suoni internazionali per un testo scritto da Riccardo Zanotti frontman dei Pinguini Tattici Nucleari con l’autore e produttore Giorgio Pesenti. Alla scrittura ha partecipato anche la stessa Loredana, facendo nascere una bella e inedita collaborazione anche per il testo di questo nuovo singolo, tra l’artista - che ha sempre amato mettersi in gioco con il nuovo e i giovani, e uno degli autori e cantanti più originali e amati della scena italiana.