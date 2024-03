La 74esima edizione del Festival di Sanremo ha visto EMMA protagonista in gara con APNEA, brano scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone. APNEA uscita in digitale mercoledì 7 febbraio è disponibile in “SOUVENIR SANREMO EDITION 2024” (Capitol/Universal Music), l’unica edizione di Souvenir – disponibile in formato CD e in digitale – che contiene il brano sanremese e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal).

A Sanremo abbiamo visto Emma in una veste inedita, libera e coerente con la persona che abbiamo imparato a conoscere con “Souvenir”. Già dai primi momenti in studio, durante la scrittura di Apnea, Emma ha sentito che era la canzone giusta da portare sul palco dell’Ariston per continuare il suo percorso musicale.