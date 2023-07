AMORE INDIANO, il nuovo singolo, accompagnato dal videoclip, che vede la straordinaria e inedita collaborazione fra TOMMASO PARADISO & BAUSTELLE.

Scritto da Tommaso Paradiso e Francesco Bianconi e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano, è una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto. Amore Indiano è una poesia, qualcosa che non ci si aspetta, un amore che è unione ma anche distacco.

Il singolo nasce dall’incontro tra Tommaso Paradiso e Baustelle, da un viaggio che si è rivelato un momento per conoscersi e ritrovarsi insieme a scrivere. Amore Indiano è una canzone frutto del piacere di stare insieme in studio a creare musica, è una fotografia di un momento di condivisione sincera.