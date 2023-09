Malika Ayane canta alla cerimonia di apertura di Venezia 2023

La madrina (o meglio ancora la "padrona di casa") Caterina Murino, dal palco, ha salutato coloro che stanno scioperando a Hollywood. "Un saluto affettuoso e solidale a chi non è qui con noi perché impegnato a difendere il valore culturale e intellettuale del loro lavoro", ha detto. L'attrice (che tra qualche giorno compirà 46 anni) ha ricordato che il lavoro di attori, registi, sceneggiatori non deve essere delegato all'intelligenza artificiale.