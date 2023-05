“L’energia del dono” sta nella sua “Etica”

L’etica della donazione favorisce la costruzione di una comunità, in quanto ogni persona che si dona aiuta, anche chi non lo fa, a riscoprire il potenziale della generosità verso il prossimo. Proprio per questo motivo la logica del dono come gesto etico in quanto slegato da secondi fini alimenta le relazioni fraterne nella ricerca, libera e generosa, del bene comune. Se viene a mancare questo elemento relazionale, il dono sarà “per gli altri”, non “con gli altri”; creerà dipendenza, non reciprocità.