“L’energia del dono” sta nella sua “Gratuità”

Dopo aver approfondito il valore dell’UNICITÀ, dal 20 aprile la musica e l’energia della donazione risuonano nella GRATUITÀ di questo gesto, tanto semplice quanto importante. Donare sangue ed emocomponenti, infatti, è un atto volontario e gratuito, che risponde al bisogno di salute e di attenzione solidale del ricevente. La donazione gratuita è garanzia di motivazione solidaristica e fidelizzazione nel lungo periodo di chi compie questo gesto: per questo motivo la gratuità del dono è una delle colonne portanti del sistema trasfusionale italiano e di Avis, che si basa su un’azione altruistica, in grado di tramandarsi, come fatto culturale, di generazione in generazione.