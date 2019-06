Dopo Milano, tocca a Cagliari. Vasco Rossi è pronto per le ultime due date di “Vasco Non Stop Live 2019”, il tour che vede Radio Italia come radio ufficiale. Il rocker è arrivato in Sardegna e si sta già allenando per i concerti all'Arena Fiera. In questi giorni, Vasco è stato anche omaggiato per i 40 anni di “Albachiara”.

Dopo l'impresa di 6 show consecutivi sold out allo stadio San Siro di Milano, Vasco Rossi ha iniziato i preparativi nel caldo della Sardegna. Come dimostra un video a pochi passi dal mare, l'artista è già alle prese con i consueti allenamenti: “Si comincia!”, esclama questa volta “a maniche corte”.

Vasco si esibirà tra pochissimi giorni, il 18 e il 19 giugno, all'Arena Fiera di Cagliari per chiudere l'ennesima tournée dei record ancora al fianco di Radio Italia.

Prima di lasciare Milano per spostarsi in Sardegna, però, il rocker ha ricevuto anche uno storico riconoscimento da parte della Siae. In occasione dell'ultimo show a San Siro del “Vasco Non Stop Live 2019”, l'artista è stato infatti omaggiato con il primo deposito dell'indimenticabile “Albachiara”: quest'anno, infatti, ricorre il 40esimo anniversario della pubblicazione della canzone, consegnata alla Società Italiana degli Autori ed Editori esattamente il 7 agosto 1979.

Ora, però, è tempo di concentrarsi sui live in programma a Cagliari. Per l'occasione, la nave “Vasco Non Stop 2019” (realizzata grazie alla collaborazione tra Live Nation e GNV - Grandi Navi Veloci) resterà nel porto della città per una doppia notte di rock sull'isola.

Dopo essere salpata per la Sardegna a maggio, la speciale imbarcazione personalizzata farà ritorno a Genova giovedì 20 giugno. Al suo interno, si potrà pernottare e assaporare l'atmosfera del tour.