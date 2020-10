Vasco Rossi si prepara a tornare con una canzone d’amore. Dopo aver preannunciato l’arrivo di nuova musica nell’ultimo periodo, il rocker è tornato ad aggiornare i fan, che non vedono l’ora di scoprire come sarà il prossimo singolo.

L’ultimo “spoiler” arriva dai social, dove Vasco ha scritto senza giri di parole: “La mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore”. La notizia, ovviamente, ha scatenato i commenti di molti utenti che reclamano già il titolo.

Non è la prima volta che l’artista fa capire di essere al lavoro su nuove canzoni, anche attraverso gli hashtag “#newsongs” e “#nuovacanzone” che contraddistinguono molti dei suoi recenti post su Instagram. Già poche settimane fa, Vasco si era mostrato in giro per Milano insieme a Pepsy Romanoff, il suo regista di fiducia, per scegliere la location perfetta per il prossimo video.

Proprio in vista di una nuova canzone, il cantautore di Zocca ha mostrato ai fan tutto il suo lato autocritico: “Non posso deludere me stesso: noto anche il minimo difetto in quello che faccio”, ha spiegato. “Quando qualcuno critica le mie canzoni mi viene da ridere perché tanto i difetti che altri vedono li ho già notati tutti io: se decido di cantarle è perché so che sono ‘presentabili’. Non è facile che passino indenni il mio esame”.

Quindi, Vasco conclude con decisione: “Quando finisco di scrivere un pezzo so benissimo dove arrivo, cosa può dare a chi lo ascolta”. Ed è quello che tantissime persone aspettano di scoprire quando potranno finalmente ascoltare il suo prossimo brano.

Intanto, negli ultimi giorni, Vasco ha celebrato due importanti anniversari. Un anno fa, infatti, usciva “Se ti potessi dire”, quello che a tutti gli effetti è ancora il suo ultimo singolo pubblicato. Il rocker lo ha definito una “canzone definitiva”, dicendo: “È il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione. È un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui”.

6 anni fa, invece, era la volta di “Come vorrei”, quarto estratto dall’album “Sono innocente” del 2014. Attraverso i social, Vasco ha parlato di “una ciambella col buco”, ricordando come il pezzo, scritto sulla musica di Tullio Ferro, parli del rapporto con la vita e con il mondo.

Tutte le ultime news sono arrivate al motto di “Vivi, sani e lucidi fino al 2021”: è lo slogan che Vasco Rossi ha scelto di ripetere nella speranza che, il prossimo anno, la situazione migliori e lui possa tornare in concerto nei festival.