Vasco ha incontrato i suoi fan a Zocca per festeggiare un mese esatto dalla sua ultima impresa: sei concerti sold out consecutivi allo stadio San Siro di Milano. Anche lo scorso 12 giugno, in occasione di questo incredibile risultato, Radio Italia era al suo fianco come radio ufficiale del Vasco Non Stop Live 2019.

L’artista ha pubblicato su Instagram un video prodotto dal suo regista di fiducia Pepsy Romanoff, che contiene alcuni dei momenti più emozionanti dei suoi concerti di quest’anno a Milano San Siro e alla Fiera di Cagliari. Con gli ultimi 6 live a San Siro, Vasco ha raggiunto il numero impressionante di 29 concerti in 29 anni alla Scala del Calcio.

Mentre si trova a Zocca per festeggiare il mese dai sei sold out a San Siro, Vasco ha incontrato anche il sindaco del paese che ha dato il benvenuto ai fan del rocker, sottolineando che è sempre un piacere accoglierli perché ogni volta portano nel borgo un clima di grande festa e allegria.