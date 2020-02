In effetti Sfera è stato il primo esponente della trap italiana a volare su un jet privato: un anno e mezzo fa il rapper ha adottato questa esclusiva soluzione per rientrare a Milano dopo un viaggio a Parigi .

Attraverso gli hashtag di Instagram , Vasco Rossi ha lasciato intendere che il suo post fa un po' di ironia sull'immaginario collettivo e sulle apparenze della vita da star nel mondo del rock, del rap e della trap: in fondo, per il cantante , si tratta di “favole, musica, sogni e fantasie che volano libere”.

La foto, che ritrae Vasco a bordo di un aereo, ha collezionato oltre 50mila like in meno di 20 mentre il commento di Sfera ha ottenuto più di 100 “mi piace”.

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.