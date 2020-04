Le canzoni compaiono in un flashback: è il giorno del matrimonio, in Toscana, di Berlino, che canta Ti amo , mentre i monaci fanno il coro. Centro di gravità permanent e è invece intonata dai religiosi e dagli invitati. Umberto Tozzi ha condiviso nelle Storie di Instagram alcuni video della scena.

Informativa breve e richiesta consenso sull’uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e/o per inviarti pubblicità, contenuti e servizi in linea con le tue preferenze.

Per saperne di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.