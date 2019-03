Acqua su Marte è il nuovo singolo del rapper Tormento, realizzato in duetto con J-Ax.

È la prima volta che i due collaborano. A proposito di questo, sui social, Ax ha voluto precisare che non aveva mai lavorato a una canzone insieme a Tormento perché non ce n'era mai stata occasione e non perché aveva litigato con lui.

Massimiliano Cellamaro (in arte Tormento), infatti, fin da piccolo nutre una profonda ammirazione per Ax. “Ero davvero piccolo quando ho conosciuto Ax. C’era una piccola saletta in un centro sociale chiamato Pergola dove facevano delle serate all’avanguardia. Correva l’anno 1992 e quella sera tra il pubblico c’erano gli Articolo 31. Li guardavo con ammirazione, erano tra i primi gruppi ad avere un vero e proprio contratto discografico e si sentiva nell’aria che avrebbero fatto il panico con il loro primo album 'Strade di città'. Così è stato!”, ha raccontato.

“A distanza di anni provo la stessa ammirazione per Ax, un artista che è stato in grado di prendere il linguaggio del rap e trasportarlo in un immaginario totalmente italiano. Anche le sue venature rock le sento vicine al mondo funk melodico losangelino che ho sempre adorato. Ad oggi è uno dei pochi artisti del panorama rap con cui so di poter realizzare una canzone senza che l’ego da rapper, di essere duro a tutti i costi, venga fuori. Le nostre voci portano il segno di una vita dedicata alla musica e la dura vita dei tour infiniti. Siamo dei 'duri' a priori, che dalle esperienze hanno sempre cercato di cogliere gli insegnamenti positivi di questa cultura che ci ha rapito fin da giovanissimi”, ha poi concluso.

Acqua su Marte, che potete ascoltare su Radio Italia Solomusicaitaliana, anticipa il nuovo album di Tormento, la cui uscita è prevista per l'autunno.

Il brano è stato scritto da lui, insieme ad Ax e Raige.

Tormento è nato con i Sottotono, con i quali ha pubblicato quattro dischi vendendo oltre 500mila copie. Ha poi proseguito come solista con lo pseudonimo di Yoshi Torenaga, pubblicando vari progetti anche con suo fratello Esa.

L’ultimo lavoro di Tormento è Dentro e fuori, pubblicato nel 2015, e contiene duetti con Coez, Emis Killa e Guè Pequeno.

Durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2019 è stato ospite, come Sottotono, di Nino D’Angelo e Livio Cori.