La conferma è arrivata: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, nonché il primo da solista dopo la separazione dai Thegiornalisti, si intitola Non avere paura.

La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi (mercoledì 25 settembre) e in radio da dopodomani (venerdì 27 settembre).

Non avere paura verrà pubblicata con la copertina che Paradiso ha già svelato sui social. Sulla cover c'è la sagoma brillantinata di una donna, su uno sfondo azzurro.

Il brano è scritto da Tommaso e prodotto da Dardust. Come recita il comunicato stampa di presentazione, il pezzo “racconta le sensazioni che solo una relazione d'amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli”.

In pratica, Non avere paura è una dichiarazione d'amore in versi dove le sonorità pop si uniscono al testo. Eccone un breve estratto: "No, non avere paura/Quando vai a dormire sola/Se la stanza sembra vuota/E se senti il cuore in gola/Non avere paura/Mi prenderò cura io di te".

Il video del singolo sarà online “nel mezzo di ottobre”: lo ha annunciato il cantautore sui social.

Non avere paura è la colonna sonora del nuovo trailer di Baby 2, la serie targata Netflix.

Intanto, Fabio Rovazzi si è complimentato con Paradiso per il nuovo singolo. Ha scritto: "Numero 1".