Tiziano Ferro in veste di “corrispondente” da Los Angeles ma anche Vasco Rossi e Emma Marrone: le elezioni Usa incoronano Joe Biden e Kamala Harris, dopo Donald Trump, e il mondo della musica celebra l'esito del voto e il nuovo presidente, a conferma dell'importanza internazionale del ruolo americano, tra i Paesi più influenti al mondo.

Appena arriva l'ufficialità Tiziano Ferro commenta così la vittoria di Joe Biden dalla sua casa di Los Angeles dove vive con il marito Victor Allen: “Da italiano e cittadino del mondo mi auguro che questo sia un momento di rinascita sociale per tutti”. Ecco i suoi video.

“Non sono un cittadino americano”, ha spiegato ieri il cantante di Latina, che martedì sarà ospite di Radio Italia, “Però questa è una giornata bellissima, perché è un giorno che dobbiamo celebrare tutti nel mondo, un giorno in cui la gente ha scelto di tornare ad essere gentile e a pensare agli altri. Spero che questa ondata di positività arrivi anche da noi in Italia perché ne abbiamo veramente bisogno. Io ci credo: l'America può ispirare il resto del mondo. Quindi, anche se non siamo americani, dobbiamo voler bene a questo Paese perché il gesto che gli americani hanno fatto, secondo me, è molto importante. Crediamoci!”.

Tra i numerosi artisti che intervengono a commentare le elezioni Usa c'è anche Vasco Rossi, che trascorre a sua volta molti mesi all'anno a Los Angeles e, da “inviato”, ha spesso preso posizione contro Donald Trump: “Wiva l’America... con i suoi semafori e le sue rivoluzioni. Bye bye sTrump!”, dichiara il rocker di Zocca dopo il voto.

Giuliano Sangiorgi e i Negramaro invece hanno rivolto al presidente uscente Donald Trump i versi della loro canzone New York e nocciola: “Ho imparato da Sergio Leone a volare, ho ricordi di un muro sul mare o di gente spedita al mittente. Se c'era una volta l'America, adesso c'è un uomo che non sogna niente”.

Piero Pelù, sempre attento al tema dell'ambiente, ad esempio afferma: “Con Biden presidente e la Harris vice-presidente (prima donna della storia) si riaccende la lotta per i diritti civili e per affrontare il cambiamento climatico. Vamonos!”.

Elisa Toffoli scrive in inglese sui social: “Sono molto felice per tutti i miei amici in America, un luogo che mi è così caro. Ho pianto per la gioia. Rendete l'America gentile. Per un futuro migliore per tutti. Vi amo tanto e sono felicissima”.

Levante, poi, ha seguito i risultati elettorali sui media americani e ha espresso grande apprezzamento per l'elezione di Kamala Harris come vicepresidente, definendolo un importante “avvicinamento al 2021”.

Paola Turci, inoltre, commenta: “Una cosa buona in questo 2020: un Presidente moderato e per la prima volta una vice Presidente donna”.

Tra gli artisti intervenuti sulle elezioni Usa con foto, video, Storie, post e commenti ci sono anche Mahmood, Ghali, Tiromancino, Samuele Bersani. Le donne, infine, esultano tutte insieme per Kamala Harris: Emma Marrone, Giorgia, Elodie, Loredana Bertè, Baby K, Gaia, Francesca Michielin, Madame e Tosca ma anche le mogli di Jovanotti e Gianni Morandi, Francesca Valiani e Anna Dan, e le fidanzate di Benji e Tommaso Paradiso, Bella Thorne e Carolina Sansoni.