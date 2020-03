Tiziano Ferro resta a casa, ma non si dimentica dei suoi tantissimi fan.

L'artista, che si trova a Los Angeles, ha abbracciato fin dal primo momento le regole per sconfiggere l’emergenza in atto per la diffusione del CoVid19. Sui social ha però precisato: “Voglio che il mio amore arrivi ugualmente a chi ne avverte il bisogno, a chi magari si sente solo e fragile in un momento del genere. Cerco di portare un messaggio di conforto, un po’ di musica che restituisca un momento di gioia alla quotidianità complicata che tutti stiamo vivendo”.

Tiziano Ferro sta condividendo ad esempio su Instagram i messaggi di sostegno per l’Italia che riceve da alcune star internazionali amiche: tra queste, la popstar canadese di origine italiana Alessia Cara, l'attrice Marisol Nichols e Robert Zemeckis, il vincitore di Oscar e regista di tante pellicole di culto e di cassetta come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al futuro, Cast away e Forrest Gump. La madre del regista, Rosa, è originaria di Arquata del Tronto, nelle Marche.

Intanto Tiziano Ferro sarà nel cast di Musica che unisce, la staffetta musicale in onda domani (31 marzo) dalle 20.35, che potete seguire su Radio Italia solomusicaitaliana.

L'evento, che coinvolge tanti grandi artisti italiani uniti, è nato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile Italiana.