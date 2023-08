Tiziano Ferro e J-Ax per la prima volta insieme in “Abbiamo vinto già”

Il brano arriverà a chiusura di un'estate ricca di tante soddisfazioni per entrambi e inaugurata con la loro partecipazione a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano. Tiziano è tornato negli stadi con il tour “TZN 2023”, dove davanti a oltre 570mila persone ha cantato i successi di “Il mondo è nostro”, il suo ultimo album, e di tutti gli oltre 20 anni di carriera. Ferro ha anche annunciato l'uscita del suo primo romanzo “La felicità al principio”, atteso per il prossimo 3 ottobre.