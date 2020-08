Inoltre, come ha evidenziato in alcune Storie su Instagram, l’artista è alle prese con il suo nuovo film da regista : “Sceneggiatura in consegna”, ha svelato poche ore fa. Potrebbe trattarsi di “ Dove tutto è a metà ”, il lungometraggio tratto dal suo romanzo pubblicato nel 2017 che ha dato vita anche all’omonima canzone .

In realtà, all’inizio dell’anno, Linda era passata dalla quarta alla quinta elementare. “Essendo nata a settembre, l’avevano messa in una classe indietro”, ha spiegato Zampaglione. Ora però ha voluto recuperare : “Ha lavorato durissimo e alla fine c’era un esame. Lei ha scelto Toscana, Etruschi e denti umani”.

Federico Zampaglione e Claudia Gerini si ritrovano per festeggiare la figlia Linda . La piccola, che tra un esattamente tra un mese compirà 11 anni , ha infatti superato gli esami di quinta elementare ed è pronta a cominciare il suo “nuovo viaggio nella scuola media”, come ha scritto con fierezza papà Zampaglione.

