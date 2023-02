Sanremo 2023: la prima volta di Chiara Ferragni e di Sergio Mattarella

Amadeus e Gianni Morandi tornano in conferenza stampa per presentare la prima serata del 73° Festival, ma gli occhi sono tutti per Chiara Ferragni pronta al debutto come co-conduttrice del Festival. “Emozionata, ce la metterò tutta. Farò un intervento che ho scritto io", sono state le sue prime parole. In coda, c’è stato l’annuncio di Amadeus su Sergio Mattarella.