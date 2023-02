Sanremo 2023, Colla Zio: "Vogliamo essere la quota casinista del Festival"

I Colla Zio, a Sanremo 2023 con la canzone "Non mi va", vogliono essere la "quota casinista" del Festival: lo raccontano, coloratissimi, in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana dal Fuori Sanremo Intesa SanPaolo nell'intervista con Marco Falivelli e Ilaria Cappelluti. Dopo aver superato Area Sanremo e Sanremo Giovani, arrivano "gasati ed emozionati" al Teatro Ariston: "Come questo palco non c'è niente, abbiamo quell'ansia giusta per fare meglio, stare in cinque è una figata, quando vediamo i nostri colleghi da soli sul palco ci chiediamo come facciano. Noi ci dividiamo lo stress".