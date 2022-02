Sanremo 2022, crescono ancora gli ascolti: i numeri della seconda serata

Anche in questo caso, è il miglior dato per quanto riguarda il triennio con Amadeus in qualità di Direttore Artistico: nel 2021, lo share della seconda serata non aveva superato il 42,1% (7 milioni 585mila spettatori), mentre l’anno precedente si era fermato al 53,3% (9 milioni 693mila spettatori).