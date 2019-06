“Ti porterò a ballare” è il nuovo brano dei Salento Guys con il cantautore Damiano Mulino: potete ascoltarlo domani, venerdì 14 giugno, su Radio Italia solomusicaitaliana

“Ti porterò a ballare fino a che non sorge il sole, voglio perdermi e cantare questa solita canzone, come se fosse un film, balleremo sulla spiaggia in riva al mare, poi ruberò la luna e questa notte non finirà”: sono i versi del ritornello di “Portami a ballare”.

Si tratta di un brano spensierato e fresco che, come recita il comunicato stampa, può diventare “la colonna sonora perfetta per i nuovi amori nella stagione più bella dell’anno”.

I Salento Guys sono tre dj e producer, Steven Rocco Frisullo, Luca DB e Antonio Maniglio, che arrivano dalla Puglia e che stanno emergendo nel panorama discografico Italiano. Ad esempio, hanno prodotto il brano “Irraggiungibile” di Shade con Federica Carta, che ha ottenuto il Triplo Disco di Platino.

Inoltre, hanno co-prodotto e prestato i loro suoni a grandi icone della musica italiana come Max Pezzali, nell'album “Le Canzoni alla Radio”.