Anche Riki sta tornando. Dopo aver cancellato tutti i post da Instagram , a un certo punto era spuntato una specie di sosia di Riccardo Marcuzzo, che di fatto viveva la vita del cantante. I fan avevano scoperto che il sosia in realtà era l’attore Samuel Garofalo , ma non avevano capito la ragione di quell’operazione.

Mentre i fan chiedono a gran voce un featuring, i due artisti stanno preparando il loro ritorno. Emma ha appena lanciato “ Io sono bella ”, canzone scritta da Vasco Rossi . Anticipa il suo nuovo album in uscita per i 10 anni di carriera.

Emma riceve dei complimenti da Riki e ricambia. È partito tutto dal cantante che ha dedicato il suo ultimo post alla collega salentina. Riccardo Marcuzzo ha scritto: “Oggi stavo ascoltando alcuni pezzi di Emma e la apprezzo veramente tanto. Non l’ho mai conosciuta veramente ma ha un timbro incredibile e mi sembra una persona coraggiosa, che ha voglia di sperimentare e portare avanti le sue idee fino in fondo!”.

