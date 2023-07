Radio Italia Music Week: scopri tutti i protagonisti dell'ultima settimana

Rimanendo con la testa al Foro Italico, non potevano mancare i dettagli e i featuring di “No stress”, il joint album di Irama e Rkomi uscito venerdì (7 luglio). C'è spazio anche per i Boomdabash ed Emma, che ascolteremo insieme nel brano “Graffiti”, in uscita il 14 luglio nell'album “Venduti” del gruppo salentino.