Dopo il terzo posto a Sanremo 2020 e il successo di “Ridere”, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo singolo “di fine estate”. Su Radio Italia solomusicaitaliana, potete infatti ascoltare “La storia infinita”, canzone che non fa parte di nessun album e che è nata per caso durante il lockdown su Instagram, dove c’è già un tutorial per suonarla...

Il nuovo ed evocativo brano dei Pinguini nasce da alcune domande sorte proprio nell’ultimo periodo: “E se non ci fosse l'estate, con le tipiche emozioni che la accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?”.

È così che “La storia infinita”, un pezzo sentito e ricco di citazioni del passato, parla di “un'ipotetica estate che non c'è, che manca”: l’unica soluzione, quindi, è rifugiarsi in vecchie emozioni e vecchi ricordi, imparando però a godere del presente.

“Penso che sia bello che le grandi opere d'arte, i grandi classici, non muoiano mai”, ha spiegato il leader della band Riccardo Zanotti. “E così è nella vita, ci sono estati del nostro passato che sono rimaste dentro di noi come opere d'arte, che non smettono di esistere e che continuano a rinnovarsi mentre noi cambiamo”.

È stato proprio il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari a svelare che la musica del nuovo singolo è stata improvvisata da lui per caso, pochi mesi fa, durante una Storia su Instagram: “Non ricordo chi fu, ma ringrazio infinitamente chi mi ha chiesto di inventare quella canzone”, ha confermato Riccardo. “Mi è venuta di getto quella melodia e ci ho fatto una canzone”.

In particolare, all’inizio e per tutta la durata del brano, c’è un reef di chitarra che caratterizza “La storia infinita”. Zanotti, quindi, ha realizzato un vero e proprio tutorial per imparare a suonarlo: lo trovate qui sotto.

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano a questo singolo dopo un semestre da sogno, iniziato con il terzo posto al Festival di Sanremo 2020 grazie al brano “Ringo Starr”, a cui ha fatto seguito “Ridere”, secondo estratto dall’album “Fuori dall'hype - Ringo Starr”. Da febbraio ad oggi, la band ha collezionato 5 Dischi d'Oro e 2 Dischi di Platino.