Pinguini Tattici Nucleari: “Pensiamo già al nuovo tour, ma Modena Park è di Vasco”

“Non ci siamo ancora ripresi, sono cose che ti porti dentro fino all’ultimo giorno”, commentano per esempio i Pinguini ripensando al loro primo San Siro, proprio lo stadio che ha dato il via all’ultimo tour, dopo la data Zero a Venezia. Da lì, è iniziato un cammino trionfale che ha conquistato gli stadi di tutta Italia a colpi di stadi sold out.