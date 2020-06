Intanto il 2 luglio, in Friuli, il rocker sarà impegnato in una tappa del Clean Beach Tour : “Insieme agli amici di Legambiente, sottrarremo plastiche e veleni anche a questo mare, a queste terre e a queste splendide persone”.

Piero Pelù si trova in Friuli Venezia Giulia e ha ricevuto delle rose da una sconosciuta sul lungomare di Grado e l'ha ringraziata pubblicamente con un post su Instagram : “Grazie per avermi stupito con un gesto tanto gentile quanto inaspettato”.

