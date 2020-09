Noemi a sorpresa a Roma con Alberto Angela per Ulisse - Il piacere della scoperta: “Esistono ancora pionieri dell’istruzione, come Alberto e Piero”. La cantante sarà “tra i luoghi della storia” della sua città.

“Ripartono i viaggi all’insegna della conoscenza, con Ulisse - il piacere della scoperta!”, annuncia Noemi, “Sono orgogliosa di partecipare al programma di Alberto Angela”.

“Esistono ancora pionieri dell’istruzione, uomini di scienza come Alberto e Piero”, continua la cantante, “Grazie per ciò che fate per il nostro Paese, grazie per l’opportunità”.

Noemi, in un'inedita veste, ha dato così appuntamento a tutti “tra i luoghi della storia di Roma”.