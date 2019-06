A RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO a Palermo, Nek parla del nuovo singolo Alza la radio, nato osservando la moglie Patrizia e tratto dall’album di canzoni inedite Il mio gioco preferito dopo La storia del mondo, e della figlia Beatrice.

Subito dopo le prove sul palco del Foro Italico, alla vigilia della serata di domani, Filippo Neviani in arte Nek è protagonista della video intervista #atupertu in cui racconta anche il tour 2019 e la sua “musica calistenica”.

ALZA LA RADIO. Il nuovo singolo di Nek, dedicato alla radio e alle donne, è nato osservando sua moglie Patrizia Vacondio: “Sì, è un pezzo dedicato alle donne ritratte nel preciso momento in cui salgono in auto: la giornata non parte se non accendono la radio. È un comportamento che è di mia moglie ma anche di tutte le donne. Sono un osservatore: dalla mia piccola postazione guardo il mondo che mi circonda. Così questo brano diventa inevitabilmente anche un omaggio alla radio”.

A che punto è la seconda parte del disco Il mio gioco preferito? “È in continua evoluzione, continuo a crearla: quando sarà il momento la chiuderò, per poi farla uscire, tra l’inverno e il 2020”.

TOUR 2019. Nek torna live in Europa 20 anni dopo la prima volta: cosa ricorda della prima volta? “La prima volta in cui ho varcato i confini italiani sono andato in Spagna, se non ricordo male: in un festival organizzato da un network locale, uno spettacolo come RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO ma molto più ridimensionato, cantavo ‘Laura non c’è’ pensando che dall’altra parte ci fosse un pubblico intento ad ascoltarmi e invece la sapevano meglio di me!”.

Qualche anticipazione? “A Madrid, ad esempio, ci sarà tutto il repertorio in spagnolo: questo sarà il valore aggiunto nei confronti di un popolo che mi ha accolto dal 1997 a oggi e che mi vuole bene come se fosse ieri”.

FIGLI. Com'è finito l'anno scolastico della figlia Beatrice di 8 anni? “È andato molto bene, mi ha consegnato con grande orgoglio la sua pagella, è stato bellissimo perché ho visto tutti 8 e 9… a differenza di suo padre, colleziona voti alti! Era dolcissima ed emozionata. E poi con i bambini si sa: vengono promossi, ti danno la pagella e si aspettano qualcosa in cambio, il regalino!”.

MUSICA CALISTENICA. Nek è molto sportivo e pratica attività “calisteniche”, uno sport non ancora codificato, a corpo libero ed energetico… come la sua musica senza etichette, libera e piena di energia positiva: “Questo paragone mi piace! Faccio musica calistenica! Sto iniziando: il calistenico è una filosofia che sto imparando in questi mesi grazie all’aiuto di una persona che mi affianca. La mia musica cerca di non subire troppi scossoni per non rendere poco credibile il sottoscritto: quindi io sperimento e faccio un po’ di prove nel mio piccolo, senza snaturarmi; chi vuole fare qualcosa seguendo una moda arriva sempre secondo”.