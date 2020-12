Ieri, domenica 27 dicembre 2020, è stata una data storica: in Europa, e anche in Italia, è arrivato il vaccino contro il Covid-19. L’avvenimento, celebrato in tutto il mondo, ha spinto anche Giuliano Sangiorgi a guardare con grande speranza al futuro, specialmente a quello di sua figlia, Stella.

Il leader dei Negramaro, quindi, ha utilizzato i social per lasciare una lettera alla sua bambina, di appena 2 anni: “Questo è un giorno preciso, nella nostra memoria”, annuncia Giuliano sul suo profilo Instagram. Poi, rivolgendosi proprio alla piccola, scrive: “Stella spero dimentichi il deserto di questi giorni, la solitudine che ha davanti a sé. Ho fiducia nella scienza, nell’uomo e sono sicuro che ne usciremo pieni di nuova vita e futuro”.

Il suo messaggio è accompagnato da una foto che vede proprio Stella Sangiorgi in una strada deserta, a Lecce, con l’ombrello in mano. “La strada tornerà a riempirsi, amore mio e sarà bellissimo ritrovarci ancora ammucchiati in passeggiate lente e interminabili, senza aver mai più paura di sfiorare, anche solo per caso, gli altri passanti”, prosegue il cantante. “Dimentica, amore mio e fallo grazie ai grandi uomini che fanno grande la nostra storia”.

Per accompagnare la tenera immagine, Giuliano Sangiorgi ha scelto simbolicamente anche una canzone dei Negramaro, “Noi resteremo in piedi”, tratta dall’ultimo album “Contatto” pubblicato a novembre.

Stella, nata esattamente nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2018, è frutto dell’amore tra il cantante dei Negramaro e la scrittrice Ilaria Macchia. Nelle ultime ore, anche la compagna di Sangiorgi ha scelto di condividere la stessa fotografia della figlia e ha commentato: “Le strade di Lecce nei giorni delle feste. E lei che sa dove andare”.