Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, e la moglie Clio Evans festeggiano il secondo anniversario di matrimonio. “Fu una giornata indimenticabile. Viva l’amore”, ha scritto lei postando alcune foto della cerimonia che si è tenuta sull'isola greca di Leros.

La coppia ha un figlio di nome Ianko, nato a novembre del 2018.

In questi due anni, Lele e Clio hanno vissuto momenti molto difficili come l'emorragia cerebrale che ha colpito il musicista mentre era nella sua casa in Salento. Per fortuna, le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate e oggi Lele sta bene.

I Negramaro stanno tornando e saranno tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma, l'evento in programma dal 17 al 27 ottobre. Per l'occasione, la band presenterà il suo nuovo documentario intitolato “L'anima vista da qui”. Il documentario, diretto da Gianluca Grandinetti, nasce proprio da un'idea dei Negramaro e vede la partecipazione di tutti i componenti della band: il leader Giuliano Sangiorgi, in particolare, ha curato il testo e ha scritto la pellicola, insieme al regista, a Lavinia Biancalani e a Tommaso Ricci.