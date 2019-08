Giorgia e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro insieme su Instagram in Puglia: duetto in vista? Per ora si dedicano al miniquad e ai tuffi sincronizzati: ecco le foto e i video dell'inedito duo.

Giorgia Todrani è in vacanza nell'amato Salento e in questi giorni ha incontrato Sangiorgi. I due cantanti stanno passando del tempo insieme ad amici e parenti tra divertimento e relax. Lo dimostra la clip di Instagram in cui eseguono un giocoso tuffo “sincro” in piscina.

Giuliano Sangiorgi e Giorgia si sono anche fatti scattare alcune divertenti foto che li ritraggono a bordo di un miniquad, ovvero una moto in miniatura. I commenti dei fan alle fotografie sono entusiasti: molti si augurano che prima o poi i due cantanti realizzino un duetto insieme.

Intanto i Negramaro hanno inaugurato sui social una nuova rubrica dal titolo “Negramaro Bside”, per rivivere alcune canzoni della storia della band salentina. In uno dei video, Sangiorgi interpreta piano e voce il brano “Scusa se non piango” del 2004.