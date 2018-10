Nuovo messaggio di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro a Lele Spedicato: “Dopo le due settimane più difficili della nostra storia, la tua forza di volontà inizia a rasserenarci”.

Migliorano le condizioni di salute del chitarrista della band di Lecce, ricoverato dopo il tour con le canzoni di Amore che torni.

“Fratello”, inizia così il post del gruppo salentino per Lele, “Queste due settimane sono state le più difficili della nostra storia. Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare per l’amore che ci circonda, per quello che ti sta dando vigore in questi giorni, che ti arriva forte da ognuna delle persone che ti ha vissuto profondamente ma anche da chi ti conosce appena”.

La notizia del miglioramento delle condizioni di salute del chitarrista sono arrivate proprio ieri: fonti mediche riportate dal Quotidiano di Puglia, il musicista si starebbe risvegliando gradualmente e, da qualche giorno, risponderebbe agli stimoli: “La grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci”, continua poi il messaggio dei Negramaro, “Non smetteremo di incoraggiarti e a starti accanto fin quando non ti sarai ripreso la tua vita meravigliosa. Continua così, noi ci saremo sempre! #ForzaLele”.

Lele Spedicato è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce due settimane fa per un’emorragia celebrale. Il suo progressivo risveglio ha permesso ai familiari di avere i primi contatti con lui e ha acceso la speranza di amici, colleghi e fan, che continuano a sostenerlo con l'hashtag “#ForzaLele”, con Giuliano Sangiorgi & C. in testa.

Questa estate la band pugliese si è esibita in tutta Italia con un tour di concerti e le canzoni dell’album Amore che torni.