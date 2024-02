“Dopo Sanremo andremo a concludere le registrazioni dell’album”, ha detto Danilo Tasco. “Ricominciamo tutto” è un po’ il primo capitolo del nuovo progetto del gruppo, che Jovanotti ha ascoltato in anteprima dall’ospedale in cui era ricoverato e che non ha mancato di apprezzare dopo la prima serata. “Ha scritto che è stato incredibile, che siamo stati magnetici”, ha risposto Giuliano Sangiorgi riassumendo i messaggi ricevuti da Lorenzo sul telefono.