L’ospite internazionale di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO al Foro Italico di Palermo è Mika, che è ormai entrato a far parte della grande famiglia di Radio Italia. In diretta al microfono di Manola Moslehi, ha raccontato: “Sono onorato e felice di essere qua, fa un caldo bestiale. La prova è già come un concerto, non come sarà stasera. Sicuramente sarà speciale”.

Mika è molto legato alla Sicilia: “Ho imparato l’italiano in due mesi con una giovane siciliana che era con me in tour. Stasera, sul palco, dirò qualcosa in dialetto”.

Il cantante libanese ha appena lanciato il nuovo singolo “Ice cream”.

“Ci sono tante influenze in questa canzone. Sono figlio degli anni ‘90, di George Michael, Prince, e Michael Jackson, di quella musica pop divertente ma studiata”.

Il prossimo tour di concerti di Mika sarà speciale. “Sto coinvolgendo tutti in una cosa particolare. I miei musicisti devono saper ballare, alcuni stanno prendendo dei corsi. I miei ballerini, invece, devono saper cantare”.