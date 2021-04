Max Gazzè è il protagonista della nuova puntata di RADIO ITALIA LIVE.

Quindi, stasera (venerdì 9 aprile), alle ore 21.00, in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it, sarà possibile ascoltare alcune canzoni del nuovo album, La matematica dei rami, fresco, fresco di pubblicazione (è infatti uscito oggi).

Prima di esibirsi nel Reward Music Place con la Magical Mistery Band (Daniele Silvestri ne fa parte), Max Gazzè ha incontrato la redazione di Radio Italia per la consueta rubrica #atupertu.

Max Gazzè ha spiegato meglio la copertina e il titolo del nuovo album, lasciandosi andare anche ai ricordi legati alla scuola. Sulla cover svetta un'equazione. Per lui, la matematica era un po' ostica, dato che è dislessico. "Non ho mai preso una sufficienza in matematica, in vita mia. Lo giuro", ha ammesso. Gli piaceva la geometria, però: anche questa materia è presente sulla copertina (con un quadrato). Il titolo del disco si riferisce a uno studio di Leonardo Da Vinci, secondo cui "la proporzione tra rami, radici e tronco esiste come necessità per l'albero di resistere al vento". "Quindi, che fa il ramo? Si piega, ma non si spezza", ha così semplificato. "La matematica dei rami rappresenta un po' l'unione che c'è stata con i ragazzi della Magical Mistery Band. Abbiamo messo una serie di esperienze insieme. Abbiamo fatto un disco con grande entusiasmo e soprattutto con grande amore", ha poi concluso.

Ne La matematica dei rami c'è Il farmacista, il singolo con cui Max Gazzè ha preso parte al Festival di Sanremo 2021. Il video è ambientato in un PharmaCircus: oltre a lui, vestito da Leonardo Da Vinci, ci sono i membri della Magical Mistery Band e un gruppo di artisti: mangiafuoco, giocolieri... Il cantautore ha così visto da vicino quello che sanno fare (ne è rimasto esterrefatto) e ha imparato molti trucchi. Tra l'altro, alla redazione di Radio Italia, ha svelato che la reazione che si vede nella clip, quando osserva la mangiatrice di fuoco, è reale. E' davvero rimasto di stucco. "Sono artisti eccezionali. C'era un'atmosfera molto bella durante le riprese", ha anche aggiunto.

Max Gazzè ha tante passioni extra-musica: ad esempio ama le immersioni e la fotografia subacquea. Prima di Sanremo 2021, sempre #atupertu, aveva raccontato di avere scattato migliaia di foto. Voleva selezionare le più belle per postarle sul suo profilo Instagram maxgazze_underwater. Ancora non ha trovato il tempo per farlo. Ora, però, sta pensando anche di voler pubblicare un libro con gli scatti più belli. "Sicuramente un centinaio di foto carine sono uscite", ha ammesso.

Oltre a essere un cantautore e un fotografo subacqueo, Max Gazzè è anche un papà di 5 figli. Pure lui, come tanti genitori, guarda "con dispiacere" come i suoi figli stiano affrontando l'emergenza sanitaria e tutto quello che ne consegue (lockdown, didattica a distanza e così via...). Bianca, Samuele, Emily, Silvia e Guglielmo, così si chiamano, hanno tra i 3 e i 23 anni e, quindi, la stanno vivendo diversamente. Quella che la sta vivendo "con grande sofferenza" è la 15enne Emily. "Anche il tentativo di rassicurarla diventa complicato", ha rivelato. Si augura però che il tutto possa migliorare con un viaggio. "Appena riusciamo, andiamo dall'altra parte del mondo. Siamo in attesa di tempi migliori", ha concluso.