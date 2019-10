Oggi (giovedì 31 ottobre) è uscito “Persona”, il nuovo album di Marracash che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo disco. La tracklist contiene nove featuring: Coez, Cosmo, Guè Pequeno, Luchè, Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta e tha Supreme. Oggi prende il via da Torino il tour di firmacopie con cui il rapper presenterà il suo nuovo lavoro ai fan di tutta Italia. Da domani, su Radio Italia, potrete ascoltare il singolo “BRAVI A CADERE – I polmoni”.

Riguardo a questo nuovo progetto, Marracash ha spiegato: “I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di ossa, fatti di carne, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme, ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli”.

Questa è la tracklist di “Persona”: 1. “BODY PARTS – I denti” 2. “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro” feat. Guè Pequeno 3. “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello” feat. Coez 4. “APPARTENGO – Il sangue” feat. Massimo Pericolo 5. “POCO DI BUONO – Il fegato” 6. “BRAVI A CADERE – I polmoni” 7. “NON SONO MARRA – La pelle” feat. Mahmood 8. “SUPREME – L’ego” feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta 9. “SPORT – I muscoli” feat. Luchè 10. “DA BUTTARE – Il ca**o” 11. “CRUDELIA – I nervi” 12. “G.O.A.T. – Il cuore” 13. “MADAME – L’anima” feat. Madame 14. “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” 15. “GRETA THUNBERG – Lo stomaco” feat. Cosmo.

Quando Marracash ha annunciato l’uscita di “Persona” su Instagram, tutto il mondo del rap ha commentato la notizia sui social con l’entusiasmo di quando si assiste a un grande evento: Ghali, Mahmood, Luchè, Achille Lauro, Frankie Hi-nrg Mc e Rkomi sono sol alcuni dei colleghi di Marra che hanno dato il benvenuto al suo nuovo disco. Guè Pequeno ha addirittura dedicato un post al progetto del suo amico, pubblicando una vecchia foto che lo ritrae insieme a lui: “Conosco questa persona da più di 20 anni e abbiamo condiviso gioie e dolori, la vita ci ha portato molto in alto e allo stesso tempo molto in basso, non sono perfetto come uomo, come artista e come amico ma ti voglio bene come un vero fratello, sei il migliore rapper italiano e uno dei migliori scrittori di questo Paese dove spesso invece viene premiata la mediocrità. Adesso è ritornato il tuo momento e ti auguro tutto il meglio” ha scritto il rapper.

Non poteva poi mancare un post della fidanzata Elodie, che ha sottolineato come Marracash sia la sua “Persona” preferita.