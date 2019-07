Il tour si concluderà martedì 30 luglio in Località Fontanelle a Sarnano (Macerata), con uno spettacolo nell’ambito di RisorgiMarche , il festival organizzato da Neri Marcorè per sostenere le comunità colpite dal sisma.

L’impronta green del tour estivo di Marco Mengoni arriva nel solco del suo impegno a favore dell’ambiente, come ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic “Planet or Plastic?” e come promotore della challenge #estatesenzaplastica , che ha lo scopo di incentivare e diffondere comportamenti virtuosi sul fronte dell’ecologia.

Ieri sera (14 luglio) Marco Mengoni ha dato il via al suo Fuori Atlantico Tour al Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), il più grande labirinto al mondo composto da 200mila piante di bambù appartenenti a 20 specie diverse. Si tratta di un luogo stupefacente, dove la fotosintesi di tutte queste piante riduce l’anidride carbonica e crea enormi quantità d’ossigeno. Questo spazio rappresenta perfettamente lo spirito della tournée, che vede Radio Italia come radio ufficiale e che vuole portare il pubblico attraverso le bellezze naturali del nostro Paese, con un impatto ambientale ridottissimo grazie al calcolo e alla compensazione delle emissioni dei vari concerti.

