In top ten ci sono ben nove album di artisti italiani: al quarto posto c'è “Paradiso (Lucio Battisti songbook)” di Mina , al quinto “Vita ce n'è” di Eros Ramazzotti , al sesto “Pop Heart” di Giorgia , all'ottavo “Fatti sentire ancora” di Laura Pausini , al nono “La fine del mondo” di Anastasio e al decimo “Possibili scenari per pianoforte e voce” di Cesare Cremonini .

Radio Italia è radio ufficiale di #MENGONILIVE2019 , il tour nei palazzetti di Marco Mengoni che prenderà il via sabato 27 aprile al Pala Alpitour di Torino. I biglietti per i concerti sono già disponibili.

