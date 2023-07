Manca sempre meno al nuovo album di Emma: “Ci siamo quasi!”

Io li ho sempre trattati con massimo rispetto. Ho molto rispetto, non li tratto da fan ma da persone. Li ho sempre bacchettati quando hanno fatto cose sbagliate. Io mi sento una brava persona ed è bello quando a seguirti ci sono persone per bene come te. Mi sento molto fortunata: ho uno zoccolo duro di fan, ma anche tanti ragazzi che si aggiungono ogni volta. Io, sinceramente, sono seguita da persone belle, simpatiche, divertenti. Anch’io ci ho messo il mio. I fan sono lo specchio dell’anima dell’artista. Io non vedo l’ora di cantare stasera! Grazie a voi di Radio Italia, come sempre: siete stupendi!