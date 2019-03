8 anni dopo l'ultimo disco e 2 anni dopo l'ultimo singolo, Luca Dirisio torna con “La mia gente”, una nuova canzone dedicata alla sua terra, l'Abruzzo. Il brano, che potete ascoltare su Radio Italia, anticipa il prossimo album del cantautore, in arrivo nei prossimi mesi.

Il cantautore, originario di Vasto (Chieti), ha scritto il nuovo singolo lo scorso inverno, pensando proprio alla sua regione: attendeva solo la melodia giusta che, poco dopo, è arrivata. “La mia gente” parla delle persone che popolano l'Abruzzo, capaci di affrontare con forza ogni situazione, ma anche dei bellissimi paesaggi e della natura che, a volte, hanno tradito il territorio.

Il pensiero vola ai terremoti del 2009 e del 2016, fino all'ultima tragedia, quella di Rigopiano, che Dirisio ha recentemente ricordato sui social a 2 anni di distanza: “Non dimenticheremo mai”, ha scritto.

“La mia gente” sarà presto accompagnato anche da un videoclip girato, ovviamente, in alcuni luoghi dell'Abruzzo in cui Luca è nato e cresciuto: tra le location, ad esempio, ci sono la Spiaggia e il Faro di Punta Penna, nella sua Vasto, e Fresagrandinaria, sempre in provincia di Chieti. “Questa volta vi porto nella mia terra”, ha anticipato su Instagram utilizzando l'immancabile hashtag “#nonviarrabbiate”.

Il nuovo singolo è arrangiato da Giuliano Boursier, lo stesso produttore che ha segnato l'esordio nella musica di Luca Dirisio. Dalla loro collaborazione, sono nati i primi 3 album della carriera del cantautore: “Luca Dirisio”, con all'interno il tormentone del 2004 “Calma e sangue freddo”, “La vita è strana” e “300 all'ora”. Luca e Giuliano si sono ritrovati alla fine del 2017 per dare vita a nuovi progetti.

Dovrebbe essere proprio Boursier, quindi, a produrre il prossimo disco di inediti di Luca Dirisio, atteso per i prossimi mesi e, forse, già per l'autunno di quest'anno. Al suo interno, oltre a “La mia gente”, potremmo ritrovare anche i singoli “Dentro un'altra estate”, “Non esistono”, “Come neve” e “Mentre te ne vai”, usciti tutti tra il 2012 e il 2017 e mai finiti in un album.

L'ultimo progetto discografico di Dirisio è “Compis (A Pretty Fucking Good Album)”, pubblicato nel 2011 con canzoni come “Nell'assenzio”. Secondo alcune indiscrezioni, che si rincorrono da anni, il nuovo album potrebbe avere il titolo simile di “Compis Therapy”.