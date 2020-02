I concerti della prima parte del Libertè Tour 2020 di Loredana Bertè sono rinviati: ecco le nuove date, in linea con le disposizioni delle autorità competenti, per la tutela della salute del pubblico e degli addetti. I biglietti già comprati saranno validi per le nuove date.

“Ci dispiace dover comunicare”, dice una nota dello staff della cantante, “Che a scopo cautelativo, in attesa di capire l'evolversi della 'situazione Coronavirus', siamo costretti a spostare la prima parte del LiBertè Tour Teatrale 2020 di Loredana Bertè”.

Il comunicato spiega che “purtroppo tutte le locations di questa prima parte del tour si trovano proprio nelle regioni finora più colpite (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria)”. I ticket già acquistati resteranno validi anche per le nuove date.

“Il nostro provvedimento”, continua il messaggio, “è in linea con le disposizioni delle autorità competenti delle varie regioni coinvolte e per la tutela della salute del pubblico e degli addetti ai lavori stessi. Vi terremo aggiornati su tutto. Siamo davvero senza parole per quanto sta accadendo a livello nazionale. Il danno è notevole per tutti”.

Ecco quindi il nuovo calendario con le date dei concerti nei teatri del Libertè Tour 2020 di Loredana Bertè:

Teatro Romolo Valli - Reggio Emilia (RE): a breve la data di recupero

Politeama Genovese (GE) - 16 novembre 2020

Palabassano 2 - Bassano del Grappa (VI) - 21 novembre 2020

Teatro Colosseo (TO) - 1 dicembre 2020

Teatro Repower - Assago (MI) - 11 gennaio 2021