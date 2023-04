Loredana Bertè: il tour è rimandato per un intervento urgente

Il Manifesto Tour Teatrale 2023 di Loredana Bertè è stato rimandato a data da destinarsi, perché l’artista deve sottoporsi a un intervento chirurgico urgente. L’annuncio è arrivato sulla sua pagina Instagram della cantante da suo staff, che però ha anche rassicurato i fan scrivendo: “L’artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”.