Per completare le informazioni rese note dalla FIMI, Italodisco dei The Kolors è tornato a essere il singolo più acquistato. "Siamo a 11 settimane", ha ricordato il frontman della band, Stash. Inoltre, Insta Lova, il brano di Guè e Marracash, è tornato in classifica a sette anni dalla pubblicazione ed è arrivato in ottava posizione.