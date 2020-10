Levante e la Bebe Vio sono scese in pista con un'auto elettrica sul percorso del Giro d'Italia da Enna all'Etna, nella Sicilia della cantante che su Instagram racconta: “È stata una giornata intensa e indimenticabile”.

“Io e Bebe”, continua Levante, “Abbiamo corso la WeHybrid Race insieme a Toyota anticipando il percorso del Giro d’Italia nella sua terza tappa, quella che da Enna arriva sull’Etna”. Ecco le foto dell'artista e della campionessa paralimpica di scherma.

Mentre in radio suona il suo ultimo singolo Vertigine featuring Altarboy, la cantautrice catanese ha vinto “questa corsa totalizzando il 66% della percorrenza della tratta in elettrico”. L'ambiente ringrazia.

Per Levante è stata anche l'occasione di vedere il Giro d'Italia live: “Io non avevo mai seguito il Giro così da vicino e vedere la gente in strada aspettare i ciclisti per fare il tifo (fino alla fine io ho tifato per Nibali), sorridere anche al nostro passaggio e riconoscere in ognuno un gigantesco entusiasmo è stato perfetto”.

“Saluto la mia terra ancora, con questo momento magmamemorico” conclude la cantante sicula, citando il suo ultimo album Magmamemoria che ha appena compiuto un anno di vita: “Mi ha già regalato soddisfazioni immense. Questo disco è stato suonato interamente una volta soltanto: il 23 Novembre del 2019 al Forum di Assago. Non ha visto il tour europeo e nemmeno il tour estivo a causa del Covid-19. Cosa significa? Che io torno come una furia,più di prima... se mai fosse possibile”.