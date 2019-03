Con il suo ultimo disco, “Re Mida”, ha scalato le classifiche fino al debutto al primo posto: per la prima volta, Lazza arriva a RADIO ITALIA RAP per parlare senza filtri del recente successo e dei prossimi progetti.

L'intervista a Lazza, nome d'arte di Jacopo Lazzarini, insieme alla nostra Manola Moslehi è in onda oggi (sabato 23 marzo), alle 17.00, su Radio Italia Rap TV e domani, alle 23.00, su Radio Italia solomusicaitaliana.

All'interno del suo ultimo disco “Re Mida”, ci sono 15 brani inediti, che diventano 17 nella versione Deluxe. Tra questi, non mancano singoli popolari come “Porto Cervo” e “Netflix”, ma anche featuring prestigiosi come quelli con Guè Pequeno, Fabri Fibra, Izi e Tedua.

Ai nostri microfoni, il rapper ha spiegato cosa si nasconde dietro al titolo del suo ultimo disco, ma si è divertito anche ad analizzare i tanti riferimenti che riempiono i suoi testi: dagli attori Sean Connery e Bruce Willis ai film “Fight Club” e “Pulp Fiction” per quanto riguarda il mondo del cinema, fino a grandi artisti italiani tra cui Battisti, Gaber e Venditti.

Lazza ha speso belle parole innanzitutto per i suoi fan e la sua famiglia, ma anche per tutto il team che lo ha aiutato nella realizzazione del suo ultimo progetto: alla fine del libretto di “Re Mida”, c'è un ringraziamento per ogni artista che ha collaborato con lui. “Bisogna saper dire grazie”, dice mentre racconta i featuring e il rapporto con i colleghi. In particolar modo, c'è una storia affascinante dietro l'amicizia con Fabri Fibra, nata sui social...

Passando al capitolo concerti, Lazza rivela anche qualche aneddoto personale. Spesso, ad esempio, ai suoi live c'è una fan d'eccezione, la sua nonna: “Quando capita che viene ai concerti, lei si presenta come 'la nonna del rap'. È la numero 1”, rivela.

Dopo una serie di appuntamenti instore, in cui si è trovato ad autografare veramente di tutto, il cantante sta già pensando al nuovo tour. Presto arriverà l'annuncio delle prossime date, che potrebbero riservare anche qualche sorpresa.