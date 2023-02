Lazza e i complimenti ricevuti da Laura Pausini e Tiziano Ferro

(L) “W le donne. Io avevo volevo fare La fine. Mi emoziona. Avevo piacere di condividere il palco con Emma che è una donna con gli attributi. È la mia versione al maschile. È schietta, sincera, come me. Il primo violino, Laura Marzadori, rappresenta il mio lato angelico. Poi, come me è fissata per la moda”.