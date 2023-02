Lazza conquista la vetta: "Cenere" è la hit più trasmessa della settimana

La prima data del “Lazza Ouver-Tour” è in programma il 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e sarà seguita da altri appuntamenti dal vivo nei palazzetti italiani, tutti già sold out. A queste, è stata aggiunta anche la data di Verona del 25 maggio, che inaugurerà la nuova stagione dei concerti all’Arena. L'8 settembre ci sarà il gran finale con il concerto all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.