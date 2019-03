Oggi è un anno dall’uscita di #FattiSentire. Un disco che è un pezzo del mio cuore, che mi ha portato soddisfazioni e premi, ma soprattutto mi ha fatto reincontrare voi, che ci siete sempre, da tutte le parti del mondo. Tanti auguri Fatti Sentire! Hoy es un año desde el lanzamiento de #HazteSentir. Un álbum que es parte de mi corazón, que me trajo satisfacciones y galardones, pero sobre todo me permitió reencontrarme con vosotros, que siempre estáis ahí, de todas partes del mundo. Felicidades ¡Hazte Sentir! A year ago I released #FattiSentire. This record is a piece of my heart. It brought me satisfaction and awards, but most of all it made me meeting you again all over the world. And you are still next to me, since ever! Happy birthday Fatti Sentire! #HappyBirthday #Music #ThankYou

